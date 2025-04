Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να κλειδώσει το πρωτάθλημα και χιλιάδες οπαδοί της υποδέχθηκαν με εντυπωσιακό τρόπο την αποστολή της.

Η κλεψύδρα αδειάζει, η Λίβερπουλ μετρά αντίστροφα για την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματός της, καθώς της αρκεί μόλις ένας βαθμός στο παιχνίδι με την Τότεναμ (27/04 - 18:30) για να το εξασφαλίσει και μαθηματικά. Έτσι, αρκετή ώρα πριν το παιχνίδι χιλιάδες οπαδοί της βρέθηκαν έξω από το «Άνφιλντ» και... κοκκίνισαν την πλάση με καπνογόνα, δημιουργώντας φανταστική ατμόσφαιρα για να υποδεχθούν την αποστολή της επικείμενης πρωταθλήτριας στο γήπεδο.

That was the most incredible experience I've ever felt at Anfield. Absolutely electric ⚡ pic.twitter.com/pRDpXjSD3n