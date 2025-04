Ως ένδειξη επανένωσης με την επί 30 χρόνια σύντροφό του σχολίασαν τα ισπανικά Μέσα το τριήμερο του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Βαρκελώνη, παρά την απόφασή τους να χωρίσουν τον περασμένο Ιανουάριο.

Πριν από τρεις μήνες, ο Πεπ Γκουαρδιόλα και η σύζυγός του, Κριστίνα Σέρα, αποφάσισαν να χωρίσουν έπειτα από 30 χρόνια κοινής πορείας και ζωής. Μάλιστα, έναν μήνα μετά το ζευγάρι είχε αποφασίσει να ξεκινήσουν οι νομικές διαδικασίες για την έκδοση του διαζυγίου χρησιμοποιώντας τον ίδιο δικηγόρο για να διασφαλίσουν μία όσο το δυνατόν καλύτερη τροπή στην υπόθεση χωρίς δικαστικές διαμάχες.

Παρ' όλα αυτά, ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι ταξίδεψε την περίοδο του Πάσχα στη Βαρκελώνη, όπου η Σέρα ζει μόνιμα τα τελευταία χρόνια, περνώντας ένα τριήμερο μαζί με την σύντροφό του στην έπαυλη της οικογένειας στην πόλη.

Η Καταλανική «El Naciοnal» υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή σημαίνει ότι το ζευγάρι επιθυμεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία για να διατηρήσει τελικά «ζωντανό» το γάμο του.

