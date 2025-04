Η Άρσεναλ έκανε ακόμα ένα «δώρο» στη Λίβερπουλ με την ισοπαλία κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (2-2) και της δίνει διπλή ευκαιρία να σφραγίσει το πρωτάθλημα από την ερχόμενη Κυριακή (27/4).

Η κούρσα τίτλου της Premier League έχει εξελιχθεί σε τυπική διαδικασία εδώ και μερικές αγωνιστικές και το ερώτημα που παραμένει είναι το πότε η Λίβερπουλ θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Οι Reds δεν κοίταξαν πίσω τους από τη στιγμή που απέκτησαν διψήφια διαφορά από την Άρσεναλ, η οποία μετά τη «γκέλα» κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (2-2) διευκόλυνε και επίσπευσε ακόμα περισσότερο τη στέψη της ομάδας του Άρνε Σλοτ.

Η διαφορά των Gunners από τη Λίβερπουλ μειώθηκε πλέον στο -12 (67 αντί 79), οι Reds ωστόσο έχουν ματς λιγότερο, αυτό απέναντι στην Τότεναμ την προσεχή Κυρακή στο «Άνφιλντ» (27/4, 18:30).

Τι χρειάζονται, λοιπόν, για να σφραγίσουν το πρωτάθλημα; Απλά έναν βαθμό ακόμα!

Liverpool need just ONE POINT to claim the Premier League title on Sunday! 🏆 pic.twitter.com/csuidOPEUB