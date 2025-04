Viral έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του Νταβίντ Λουίς σε αγώνα της Φορταλέζα, με την εικόνα του Βραζιλιάνου να μοιάζει διαφορετική συγκριτικά με το παρελθόν.

Εδώ και μία τετραετία ο Νταβίντ Λουίζ έχει αφήσει πίσω του τα γήπεδα της Ευρώπης και αγωνίζεται στην πατρίδα του τη Βραζιλία με τη φανέλα της Φορταλέζα.

Ο 37χρονος πλέον αμυντικός που έχει περάσει από τις Τσέλσι, Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν -μεταξύ άλλων- φημιζόταν για το κούρεμά του, την χαρακτηριστική του αφάνα με την οποία ξεχώριζε μέσα στον αγωνιστική χώρο.

Τα χρόνια έχουν περάσει κι αυτό είναι πλέον εμφανές, αφού η άλλοτε... πλούσια κόμη του Νταβίντ Λουίζ αποτελεί μάλλον παρελθόν. Στο ματς της Φορταλέζα με την Παλμέιρας την Κυριακή (20/4) έμοιαζε σχεδόν αγνώριστος, ενώ δεν ήταν λίγοι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έσπευσαν να σχολιάσουν την αλλαγή.

David Luiz looks very different to the one that played for Chelsea, seems to of lost a lot hair. pic.twitter.com/tMC8zr7gQt