Οι παίκτες της Λίβερπουλ αναμένεται να παρακολουθήσουν μαζί το ματς Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας και να πανηγυρίσουν όλοι μαζί τον τίτλο σε τυχόν ήττα των Gunners.

Η Λίβερπουλ απέχει ένα «τρίποντο» από την μαθηματική κατάκτηση του τίτλου της Premier League, μετά τη νίκη της επί της Λέστερ, εάν νικήσει την Τότεναμ την επόμενη αγωνιστική στο «Άνφιλντ» (27/04).

Παρ' όλα αυτά, στη Λίβερπουλ άπαντες θα έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας την Τετάρτη στο «Έμιρεϊτς» (23/04). Κι αυτό γιατί σε περίπτωση που οι Gunners ηττηθούν στο μίνι λονδρέζικο ντέρμπι, τότε η Λίβερπουλ μπορεί να στεφθεί ήδη από τότε πρωταθλήτρια.

Οι ποδοσφαιριστές των Reds μάλιστα αναμένεται να συγκεντρωθούν και να παρακολουθήσουν μαζί το αγώνα, όπως είχαν κάνει και το 2020 που κατέκτησαν για τελευταία φορά τον τίτλο. Τότε, με τον Γιούργκεν Κλοπ στο τιμόνι, μαζεύτηκαν και είδαν την Τσέλσι να επικρατεί 2-1 της Μάντσεστερ Σίτι, αποτέλεσμα που είχε εξασφαλίσει στη Λίβερπουλ τον τίτλο.

