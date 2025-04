Πέμπτη διαδοχική νίκη στην Premier League για την «φουριόζα» Νιούκαστλ, η οποία «κατάπιε» την Κρίσταλ Πάλας σε εξ’ αναβολής παιχνίδι (5-0) και ανέβηκε στην τρίτη θέση, κάνοντας (απολύτως ρεαλιστικά) όνειρα για επιστροφή στο Champions League.

Κάποιος να την σταματήσει; Κανείς! Από τότε που κατέκτησε το Λιγκ Καπ και έβαλε τέλος σε 70 χρόνια «ξηρασίας» εντός αγγλικών συνόρων, η Νιούκαστλ μοιάζει… δαιμονισμένη, αφού συμπλήρωσε αισίως πέντε διαδοχικές νίκες στην Premier League (με απολογισμό τερμάτων… 15-2!) και ανέβηκε στην τρίτη θέση, δείχνοντας έτοιμη να επιστρέψει στο Champions League.

Στο εξ’ αναβολής παιχνίδι για την 29η αγωνιστική, η ομάδα του (ασθενούς) Έντι Χάου ήταν καταιγιστική, «κατάπιε» την Κρίσταλ Πάλας στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» (5-0) και πλέον βρίσκεται στο +2 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, στο +4 από την Μάντσεστερ Σίτι και στο +5 από Τσέλσι και Άστον Βίλα.

Οι Καρακάξες μπήκαν δυνατά από το ξεκίνημα και, αφού έχασαν δύο καλές ευκαιρίες, κατάφεραν να προηγηθούν με καταπληκτικό σουτ του Τζέικομπ Μέρφι από πολύ δύσκολη γωνία, το οποίο αιφνιδίασε εντελώς τον Ντιν Χέντερσον (14’).

1-0 Newcastle United.



JACOB MURPHY WITH AN IMPOSSIBLE GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!! AN IMPOSSIBLE FINISH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/hZAhFu6msv