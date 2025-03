Συγκλονίζει ο Μίκαελ Αντόνιο για το τροχαίο του: «Φοβήθηκα ότι δεν θα ήμουν εκεί για τα παιδιά μου»

Ο Μίκαελ Αντόνιο, λίγους μήνες μετά το σοκαριστικό του τροχαίο, μίλησε στο BBC για την αποθεραπεία του και για το πόσο άλλαξε η οπτική του για τη ζωή μετά τη σοβαρή αυτή περιπέτεια.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης «πάγωσε» από το σοκαριστικό τροχαίο που ενεπλάκη ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ, Μίκαελ Αντόνιο. Ο ίδιος διακομίστηκε στο νοσοκομείο και διέφυγε τον κίνδυνο, ωστόσο η επιστροφή του στη δράση έχει παραταθεί λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού που υπέστη.

Ο 34χρονος λίγους μήνες μετά το ατύχημά που είχε με το αυτοκίνητό του, μίλησε στο BBC για το πώς κυλάει για εκείνον το διάστημα μετά το συμβάν, δηλώνοντας ότι τού άλλαζε μία για πάντα τη ζωή κάνοντάς τον καλύτερο άνθρωπο.

«Ήρθε η αστυνομία και όταν με βρήκαν ήμουν ανάμεσα στα δύο καθίσματα. Δεν ήμουν στη θέση του οδηγού. Είπαν ότι φαινόταν σαν να προσπαθούσα να σκαρφαλώσω από το παράθυρο, αλλά επειδή το πόδι μου ήταν τόσο άσχημα σπασμένο, ο πόνος με εμπόδισε να βγω έξω», είπε ο ίδιος περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά το αυτοκινητικό του ατύχημα.

«Το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να αντιμετωπίσω ήταν οι σκέψεις ότι δεν θα ήμουν εκεί για τα παιδιά μου. Το ότι είμαι καλά με έκανε πιο χαρούμενο, πιο θετικό απέναντι στη ζωή, επειδή είχα ακόμα μία ευκαιρία να ζήσω», πρόσθεσε ο παίκτης των Σφυριών.

EXCLUSIVE: "The most difficult part is that I almost wasn't there for my children," Michail Antonio says. "I've got another chance at life."



In-depth, more than hour-long interview about the West Ham striker about almost dying in a car crash.⚒️https://t.co/16FEDhJXyH