Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την Adidas από το ερχόμενο καλοκαίρι, επιστρέφοντας έτσι στη γερμανική εταιρεία ένδυσης μετά από 13 χρόνια για ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.

Σε αλλαγή εταιρείας ένδυσης μετά από μια πενταετία προχωρά και επίσημα η Λίβερπουλ, η οποία ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Adidas από το προσεχές καλοκαίρι και για τα επόμενα χρόνια.

Μετά από μια πενταετία στη Nike, οι Reds θα συνεχίσουν με τη διάσημη γερμανική εταιρεία ένδυσης η οποία θα σχεδιάζει τις φανέλες και όλο τον αθλητικό της ρουχισμό, έτσι όπως έκανε στις δύο προηγούμενες συνεργασίες τους: η πρώτη από το 1985 ως το 1996 και η δεύτερη την εξαετία 2006-2012.

Στα διαστήματα αυτά οι Κόκκινοι κατέκτησαν τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, τρία Κύπελλα Αγγλίας, δύο League Cup, 5 Community Sield ενώ έφτασαν και στον τελικό του Champions League στην Αθήνα.

Πρόκειται για ένα deal που σύμφωνα με το «Athletic» θα αποφέρει στη Λίβερπουλ περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, το ποσό που εισέπραττε δηλαδή από τη Nike ανά σεζόν την τελευταία πενταετία, αν και ένα σημαντικό μέρος των απολαβών περιλαμβάνει επίτευξη στόχων και αριθμού πωλήσεων.

Η επίσημη έναρξη της συνεργασίας έχει οριστεί για την 1η Αυγούστου του 2025, πράγμα που σημαίνει ότι οι Reds θα πορευθούν με τη Nike στην καλοκαιρινή τους προετοιμασία.

