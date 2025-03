Χωρίς να απαντήσει στην ερώτηση του δημοσιογράφου για τη διαφορά που χωρίζει τις Λίβερπουλ και Άρσεναλ, ο Μικέλ Αρτέτα αποχώρησε εκνευρισμένος από την flash interview.

Η νέα απώλεια βαθμών που γνώρισε η Άρσεναλ, αυτή τη φορά από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το ισόπαλο 1-1 στο «Ολντ Τράφορντ», άφησε τους Gunners 15 βαθμούς μακριά από την κορυφή και τη Λίβερπουλ.

Κατά την flash interview αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Μικέλ Αρτέτα κλήθηκε να σχολιάσει την βαθμολογική ψαλίδα μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο, εμφανώς εκνευρισμένος, ο Ισπανός τεχνικός αποχώρησε χωρίς να απαντήσει στην ερώτηση του δημοσιογράφου.

