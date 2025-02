Ο Ρούμπεν Αμορίμ περνά δύσκολες ώρες στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μία οπαδός των Red Devils έφτιαξε ένα βραχιόλι για να... ξορκίσει το κακό.

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη 15η θέση της Premier League και τις ήττες να διαδέχονται η μία την άλλη, μία οπαδός των Red Devils αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Έφτιαξε, λοιπόν, ένα βραχιόλι-γούρι για τον Αμορίμ!

Η οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε τον 40χρονο τεχνικό, και του έδωσε το γούρι που είχε φτιάξει για εκείνον ελπίζωντας πως θα ανατρέψει την κατάσταση που επικρατεί. Όταν τον βρήκε στο άμαξι του ο Πορτογάλος τεχνικός, με χαμόγελο, απάντησε: «Για καλή τύχη, θα το φορέσω».

United fan gifts Ruben Amorim a bracelet.



"For good luck, I will wear it." ❤️



[🎥 - Skyesportznews on IG]pic.twitter.com/eJAC60a1aQ