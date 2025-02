Ο Σάντρο Τονάλι μίλησε στην «Repubblica» για τη σχέση του με τον τζόγο και την δύσκολη περίοδο της θεραπευτικής αγωγής μέχρι να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο.

Καταθέτοντας την ψυχή του στην «Repubblica», ο Σάντρο Τονάλι έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη όπου μίλησε για τον 10μηνο αποκλεισμό του από την ποδοσφαιρική δράση, λόγω της τιμωρίας του για παράνομο στοιχηματισμό.

Όπως ανέφερε ο Ιταλός ποδοσφαιριστής της Νιούκαστλ, που επέστρεψε από την ποινή του την φετινή σεζόν, έκανε λόγο για δύο διαφορετικές ζωές, ενώ αποκάλυψε την ηλικία στην οποία έπαιξε το πρώτο του στοίχημα.

«Δεν είναι υπερβολή να πούμε για μια πρώτη και μια δεύτερη ζωή. Ήμουν κλειστός σε όλους και αυτό με έκανε να αλλάξω συμπεριφορά, ακόμα και με τους ανθρώπους που αγαπούσα και που με αγαπούσαν. Θυμάμαι το πρώτο μου στοίχημα, ήμουν 17-18 ετών. Άρχισε να καταλαμβάνει πολύ από τον χρόνο μου. Το γεγονός ότι ήταν online με ''τύφλωσε'' σε όλα και κλείστηκα στο καβούκι μου. Όταν κάποιος βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση είναι δύσκολο να τον ρωτήσεις αν είναι άρρωστος. Η απάντηση θα είναι πάντα όχι. Ακόμα κι αν νιώθει ότι δεν είναι έτσι. Δεν σκέφτεσαι ότι έχεις πρόβλημα και προσπαθείς να το κρύψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

