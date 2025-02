Μετά από αναμονή δύο εβδομάδων, η FA επέβαλε ποινή δύο αγωνιστικών και πρόστιμο στον Άρνε Σλοτ για την αποβολή του στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ κόντρα στην Έβερτον κι έτσι η Λίβερπουλ δεν θα έχει τον Ολλανδό στον πάγκο για το ματς με τη Νιούκαστλ (26/2, 22:15).

Γνωστή έγινε έστω και με καθυστέρηση η τιμωρία στον Άρνε Σλοτ για την αποβολή του στο ντέρμπι ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Έβερτον στις 12 Φεβρουαρίου.

Μετά το λάθος στο οποίο υπέπεσε η επίσημη Premier League, η FA δύο επέβαλε εν τέλει τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Ολλανδό τεχνκό ο οποίος χαρακτηριστικά «ενήργησε με ακατάλληλο τρόπο/συμπεριφορά τόσο προς τον διαιτητή όσο και προς τον βοηθό διαιτητή μετά το τέλος του αγώνα».

Ο Σλοτ παραδέχθηκε την κατηγορία και έτσι η ποινή του από το πειθαρχικό όργανο περιορίστηκε στα δύο παιχνίδια, όπερ σημαίνει ότι θα απουσιάσει από το αποψινό ματς κόντρα στη Νιούκαστλ (22:15) και από το ματς κόντρα στη Σαουθάμπτον (8/3, 17:00), αμφότερα στο «Άνφιλντ».

Εκτός από τις δύο αγωνιστικές επιβλήθηκε και πρόστιμο 84.000 ευρώ στον Ολλανδό coach, ενώ πρόστιμα θα πληρώσουν και οι δύο ομάδες, συγκεκριμένα 78 χιλιάδες ευρώ η Έβερτον και 60 χιλιάδες ευρώ η Λίβερπουλ επειδή δεν εξασφάλισαν την ομαλή συμπεριφορά των παικτών τους μετά το τελευταίο σφύριγμα.



