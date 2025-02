Μακέντα: «Θα μπορούσα να παίζω ακόμα στη Γιουνάιτεντ, ο Φέργκιουσον έλεγε ότι είμαι καλύτερος ''γκολτζής'' από τον Ρονάλντο»

Ο Φεντερίκο Μακέντα μίλησε για όσα μετανιώνει από την περίοδο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την αποθέωση που γνώρισε από τον Σερ Άλεξ, ενώ δήλωσε... έτοιμος για επιστροφή στα 33 του.

Η σπουδαιότερη στιγμή της καριέρας του παραμένει εκείνο το γκολ κόντρα στην Άστον Βίλα. Όταν επιχειρούσε ακόμα τα πρώτα του βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παλεύοντας βρει λίγο χώρο σε ένα ρόστερ γεμάτο αστέρες. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα η καριέρα του δεν θα ήταν ποτέ τόσο λαμπερή, προτού ανακτήσει λίγη από τη χαμένη του αυτοπεποίθηση στη χώρα μας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο λόγος φυσικά για τον Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος σε αποκλειστική του συνέντευξη στη «Sun» μίλησε για την περίοδο όπου ήταν ακόμα ένας υποσχόμενος φορ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την αποθέωση που γνώρισε από τον Φέργκιουσον, τις συγκρίσεις με τον Κριστιάνο και τους υπόλοιπους αστέρες του ρόστερ, αλλά και για όσα μετανιώνει από την περίοδο στο Μάντσεστερ.

«Το όνειρό μου ήταν να συνεχίσω όπως ξεκίνησα, αλλά ήξερα ότι ήταν αδύνατο. Δεν είχα μόνο έναν επιθετικό μπροστά μου αλλά τέσσερα αστέρια με τρελή αξία, ταλέντο και ιστορία. Ο Κριστιάνο ήταν ένα είδωλο, δεν ήταν ποτέ χορτασμένος. Ο Ρονάλντο προπονούνταν δίπλα μου, κολυμπούσε για μία ώρα, αλλά στα 18 μου δεν καταλάβαινα αυτή τη μεγάλη νοοτροπία.

Έκανα αυτό που μου έλεγαν, αλλά δεν έψαχνα για επιπλέον βήματα. Ποτέ δεν έφτασα στο έπακρο τις δυνατότητές μου. Ποτέ. Η καριέρα μου στη Γιουνάιτεντ θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη. Έχεις ευκαιρίες, αλλά δεν πήρα όσες έπρεπε. Η μεγαλύτερη λύπη είναι ότι δεν επικεντρώθηκα πλήρως ή δεν δούλεψα όσο σκληρά θα έπρεπε» τόνισε αρχικά, προτού μιλήσει και για την «αγάπη» που του είχε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

«Ο Φέργκιουσον έλεγε σε όλους ότι ήμουν ο καλύτερος ΄΄γκολτζής'' στο κλαμπ. Έμεινα έκπληκτος. Ήταν η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τόσα ονόματα γεμάτα ποιότητα. Άρεσα πολύ στον Σερ Άλεξ σαν παίκτης, αλλά δεν του έδωσα επιπλέον λόγους για να συνεχίσει μαζί μου. Πρέπει να δουλεύεις 200 τοις εκατό κάθε μέρα για να μείνεις στη Γιουνάιτεντ γιατί μπορεί να έχει όποιον παίκτη θέλει. Είχα την ικανότητα, αλλά πρέπει να δώσεις περισσότερα από όλα για να μείνεις. Το αντιλήφθηκα τώρα που μεγάλωσα».

Όσο για το αν θα μπορούσε να φοράει ακόμα τη φανέλα των Κόκκινων Διάβολων; Ο φορ του Αστέρα Τρίπολης απαντάει: «Τώρα; Στα 33; Νομίζω ότι θα μπορούσα να παίξω εκεί. Ναι. Θα μπορούσα να τα πάω καλύτερα; Δεν ξέρω. Πρέπει να πω όμως ότι δεν είναι εύκολο να παίζεις για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τώρα, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσα να παίζω ακόμα εκεί».

