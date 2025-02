Μετά την απόφασή τους να χωρίσουν μερικές εβδομάδες πριν, ο Πεπ Γκουαρδιόλα και η σύζυγός του Κριστίνα Σέρα, έχουν πλέον ξεκινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση διαζυγίου.

Πριν από περίπου έναν μήνα έγινε γνωστό ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα και η επί 30 χρόνια σύντροφός του, Κριστίνα Σέρα, αποφάσισαν να χωρίσουν. Το ζευγάρι, που είχε γνωριστεί το 1994 και ήταν παντρεμένο από το 2014, έχει πλέον ξεκινήσει τις νομικές διαδικασίες για την έκδοση του διαζυγίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ Ισπανίδας δημοσιογράφου και οι δύο φέρεται να χρησιμοποιούν τον ίδιο δικηγόρο, ώστε να διασφαλίσουν ότι το διαζύγιο θα επιτευχθεί μέσα σε ένα φιλικό πλαίσιο και ότι δεν θα προκύψει κάποια άσχημη δικαστική διαμάχη, για χάρη των παιδιών τους.

Όπως λέγεται, η Κριστίνα Σέρα, που εδώ και μερικά χρόνια επέστρεψε στη Βαρκελώνη μαζί με το μικρότερο παιδί της για να ασχοληθεί με τα επιχειρηματικά σχέδια, μοίραζε τη ζωή της μεταξύ Ισπανίας και Αγγλίας. Κάτι που τελικά δεν άντεξε να διαχειριστεί περαιτέρω μετά την απόφαση του Γκουαρδιόλα να ανανεώσει με την Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2027.

Pep Guardiola and wife Cristina Serra 'start divorce proceedings' after being together for 30 years 💔 pic.twitter.com/H0gWuMbZ6r