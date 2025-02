Την επιβεβαίωσή του ότι η Άρσεναλ δεν θα εγκαταλείψει τη μάχη του πρωταθλήματος, παρά την πρόσφατη ήττα από τη Γουέστ Χαμ και τα πολλαπλά προβλήματα τραυματισμών, εξέφρασε ο Μικέλ Αρτέτα με μία χαρακτηριστική ατάκα.

Η Άρσεναλ διεκδικεί για ακόμη μία σεζόν τον τίτλο της Premier League, όμως η αναπάντεχη ήττα που γνώρισε από την Γουέστ Χαμ την προηγούμενη αγωνιστική και μάλιστα μέσα στο «Έμιρεϊτς» (22/02, 0-1), «ψαλίδισε» τις ελπίδες της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Παρά το αποτέλεσμα που την έχει αφήσει πλέον στο -11 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ -και με μας λιγότερο- με 12 αγωνιστικές να απομένουν και τα προβλήματα τραυματισμών που ταλαιπωρούν πολλούς από τους παίκτες της ομάδας του, ο Μικέλ Αρτέτα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Άρσεναλ δεν θα εγκαταλείψει τη «μάχη» του τίτλου, εφόσον μαθηματικά είναι ακόμη μέσα στο παιχνίδι.

«Μαθηματικά, είναι εφικτό, είμαστε εδώ και πρέπει να παίζουμε κάθε παιχνίδι. Πριν από τρεις ημέρες, μπορούσαμε να μειώσουμε τη διαφορά, αλλά τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να. Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιωθούμε. Αν πρόκειται να κατακτήσουμε την Premier League έτσι όπως έχουν έρθει οι συνθήκες, μάλλον θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι που κανένας άλλος δεν έχει κάνει στην ιστορία της Premier League», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός των Gunners.

🗣 "Over my dead body."



Mikel Arteta was in defiant mood during today's Arsenal press conference.#Arsenal #BBCFootball pic.twitter.com/VlE0i9DAvB