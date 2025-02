Αρτέτα: «Ο Μερίνο  δεν είναι στράικερ, αλλά μπορεί να κάνει ωραία πράγματα ως φορ»

Ο Μικέλ Αρτέτα τόνισε πως η ικανότητα του Μικέλ Μερίνο να «διαβάζει» τον κίνδυνο και ο καλός του συγχρονισμός τον έκαναν καθοριστικό στην επίθεση, παρά το γεγονός ότι δεν παίζει συχνά σε αυτή τη θέση.

Η Άρσεναλ συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα με τραυματισμούς στην επιθετική της γραμμή, καθώς οι Σακά, Χάβερτς, Ζεσούς και Μαρτινέλι παραμένουν εκτός δράσης. Στον αγώνα με τη Λέστερ (2-0), ο Μικέλ Αρτέτα ξεκίνησε με τον Λεάντρο Τροσάρ στην κορυφή της επίθεσης, όμως η ομάδα του δεν κατάφερε να σκοράρει.

Όλα άλλαξαν στο 69ο λεπτό, όταν ο Ισπανός τεχνικός πήρε μια τολμηρή απόφαση, περνώντας τον Μικέλ Μερίνο αντί του Ραχίμ Στέρλινγκ. Ο Ισπανός χαφ, παίζοντας σε πιο προωθημένο ρόλο, αποδείχθηκε καθοριστικός, καθώς πέτυχε δύο γκολ, οδηγώντας τους Gunners στη νίκη με 2-0.

Ο Αρτέτα μίλησε με ενθουσιασμό για την καθοριστική εμφάνιση του Μικέλ Μερίνο απέναντι στη Λέστερ, εξηγώντας πώς η προσαρμοστικότητά του και η αίσθηση του κινδύνου τον βοήθησαν να κάνει τη διαφορά στον αγώνα: «Ο Μερίνο έχει την αίσθηση του κινδύνου και τρομερό συγχρονισμό μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι στράικερ αλλά μπορεί να κάνει ωραία πράγματα εκεί. Του είχα πει το πρωί του Σαββάτου ότι μπορεί να παίξει εκεί και να τα πάει καλά και εκείνος σκόραρε. Ήμασταν συμπαγείς, πετύχαμε δύο υπέροχα γκολ και θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει ακόμη 1-2 γκολ. Μπορεί να μυρίσει τον κίνδυνο και να απειλήσει τους αντιπάλους. Έχει αντίληψη των φάσεων. Κατά τη διάρκεια του ματς πιστέψαμε πως θα ήταν εκείνος που θα έβαζε το γκολ. Είχε αρχίσει να του ταιριάζει το παιχνίδι επειδή η Λέστερ αμυνόταν όλο και πιο χαμηλά.Είχαμε περισσότερο μομέντουμ, περισσότερες στημένες φάσεις σε εκείνο το διάστημα. Πιστέψαμε πως θα μπορούσε να ήταν επιδραστικός και ευτυχώς για μένα τα κατάφερε».

🔴⚪️ Arteta: “Merino can smell the danger, he can deliver. He’s not a striker but he can do good things there”. “I told him this morning: you can play there, you can do well. He delivered”. pic.twitter.com/U0ujmWdbOj

Όμως ο 44χρονος τεχνικός δεν ήταν ο μόνος που μίλησε για την αλλαγή ρόλου του Μικέλ Μερίνο. Ο ίδιος ο παίκτης παραδέχτηκε την έκπληξή του για τη νέα του θέση, αλλά και την ικανοποίησή του που κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα με την απόδοσή του: « Ο Μικέλ Αρτέτα μου είχε πει ότι θα έρθω σήμερα ως επιθετικός. Ειλικρινά ήταν μια έκπληξη για μένα καθώς ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα σε αυτή τη θέση. Αλλά πήγα σε αυτή τη θέση χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις μου και ευτυχώς βοήθησα την ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα ξαναπαίξω ως επιθετικός».

🗣️Mikel Merino on winning it for #Arsenal today: “Mikel Arteta told me I was going to come on today as a striker. honestly it was a surprise for me as it was the first time I have played in that position. But I went in that position and used my strengths and luckily I helped the… pic.twitter.com/z8mVHQsTUZ