Μερίνo: «Δεν πήρα στη γυναίκα μου κάτι για του Αγίου Βαλεντίνου, οπότε της αφιερώνω αυτά τα δύο γκολ!»

Με δύο γκολ και μία αφιέρωση, ο Μικέλ Μερίνο δεν χάρισε απλά τη νίκη στην Άρσεναλ αλλα επανορθώσε στη γυναίκα του για το ξεχασμένο δώρο του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο Μικέλ Μερίνο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Άρσεναλ επί της Λέστερ (0-2), σκοράροντας και τα δύο γκολ της ομάδας του (81', 87'). Παρά τις σημαντικές απουσίες, οι Gunners απέδρασαν με πολύτιμο «τρίποντο» στην 25η αγωνιστική της Premier League.

Μετά το ματς, ο Ισπανός μέσος αποκάλυψε με χιούμορ πως είχε… ξεχάσει να πάρει δώρο στη σύζυγό του για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και της αφιέρωσε τα δύο γκολ που σκόραρε: «Δεν της πήρα κάτι, οπότε της αφιερώνω αυτά τα δύο γκολ!» .

