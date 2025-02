Έξι μέρες μετά την ήττα στο FA Cup, η Τσέλσι υποκλίθηκε ξανά στην ανώτερη Μπράιτον, που «σκόρπισε» με τριάρα τους Μπλε (3-0) για να τους βυθίσει στην εσωστρέφεια και να δώσει νέα πνοή στα δικά της ευρωπαϊκά όνειρα.

Πέντε γκολ, δύο ήττες, δύο εξίσου απογοητευτικές βραδιές στο ίδιο γήπεδο για την Τσέλσι μέσα σε έξι ημέρες! Η Μπράιτον πρώτα απέκλεισε τους Μπλε από το FA Cup κι έπειτα τους... κέρασε και γλυκό με τριάρα στο πρωτάθλημα (3-0). Οι ανώτεροι Γλάροι «καταβρόχθισαν» τους Λονδρέζους και γιγάντωσαν την γκρίνια γύρω από το κακό τους φεγγάρι, ενώ ταυτόχρονα «πέταξαν» για την 8η θέση της βαθμολογίας της Premier League, αναπτερώνοντας τις ελπίδες τους για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στην 4η θέση παραμένει η ομάδα του Μαρέσκα, τέσσερις βαθμούς πίσω από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Σαν να μην έφταναν αυτά δε, ο Ιταλός είδε τους Μαντουέκε και Γκουστό να αποχωρούν τραυματίες.

