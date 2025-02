Ο Κάι Χάβερτς τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Άρσεναλ στο Ντουμπάι και θα επιστρέψει στη δράση από τη νέα σεζόν.

Η Άρσεναλ θα κληθεί να συνεχίσει τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος της Premier League χωρίς να έχει στη διάθεσή της τον Κάι Χάβερτς, έναν κομβικό παίκτη για τον Αρτέτα τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο Γερμανός επιθετικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Κανονιέρηδων στο Ντουμπάι, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι ο ίδιος υπέστη ρήξη οπίσθιου μηριαίου. Δεν είναι ακόμα γνωστό το αν θα υποβληθεί σε επέμβαση, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επιστρέψει στα γήπεδα από τη νέα σεζόν, καθώς η αποθεραπεία του θα πάρει αρκετό καιρό.

Ο 25χρονος επιθετικός είναι ο τοπ σκόρερ των Άγγλων αυτή τη στιγμή, με 15 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Στα τελευταία τρία ματς της Premier League έχει βρει δύο φορές δίχτυα. Μετά τον τραυματισμό του, ο Μικέλ Αρτέτα θα πρέπει να βρει λύσεις για τη γραμμή κρούσης της Άρσεναλ, διότι ήδη έχει στα pits τους Γκαμπριέλ Ζεσούς, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι και Μπουγάγιο Σάκα.

🚨 Kai Havertz set to miss rest of season through injury. Arsenal forward suffered torn hamstring during training at #AFC camp in Dubai. Unclear if 25yo Germany international will require surgery but focus is getting fit for 2025-26 campaign @TheAthleticFC https://t.co/ItOTRkSsxI