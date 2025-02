Στα «πιτς» για περισσότερο από έναν μήνα θα μείνει ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι για την Άρσεναλ, μετά τον τραυματισμό στον προσαγωγό που αποκόμισε στον ημιτελικό του League Cup με την Νιούκαστλ.

Η ήττα από την Νιούκαστλ στον ημιτελικό του League Cup (5/2) στοίχισε στην Άρσεναλ όχι μόνο τον αποκλεισμό από την διεκδίκηση ενός τροπαίου, αλλά και της στέρησε επίσης τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στον προσαγωγό του στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης και οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για απουσία ενός και παραπάνω μήνα! Για τον Μικέλ Αρτέτα, που δεν έχει στη διάθεσή του εδώ και καιρό τον επίσης τραυματία Μπουγάκιο Σάκα, καθώς ο 23χρονος έχει συνεισφέρει τη φετινή σεζόν με επτά γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Μαρτινέλι αναμένεται να χάσει τις αναμετρήσεις απέναντι σε Λέστερ, Γουέστ Χαμ και Νότιγχαμ Φόρεστ για την Premier League, ενώ θυμίζουμε ότι η Άρσεναλ έχει προκριθεί απευθείας στους «16» του Champions League και θα δώσει το πρώτο ματς στις 4 ή στις 5 Μαρτίου. Πιθανότατα θα χάσει και τα ντέρμπι με Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι για το πρωτάθλημα (9 και 15 Μαρτίου).

