Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, για τον Στέφανο Τζίμα τονίζοντας ότι οι Γλάροι είναι η κατάλληλη ομάδα για να αναπτυχθεί περαιτέρω ο Έλληνας επιθετικός.

Ο Στέφανος Τζίμας έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του μετά την μεταγραφή του στην Μπράιτον όπου θα αγωνιστεί από τη νέα σεζόν, καθώς θα συνεχίσει με τη φανέλα της Νυρεμβέργης μέχρι το καλοκαίρι. Ο 19χρονος Έλληνας φορ δήλωσε χαρούμενος με την επιλογή του και χαρακτήρισε ως όνειρο ζωής το να αγωνιστεί στην Premier League, ανυπομονώντας να παίξει.

Πάντως, δεν είναι μόνος που... αδημονεί για να φορέσει τη φανέλα της νέας του ομάδας, καθώς και ο προπονητής των Γλάρων, Φαμπιάν Χίρτσελερ περιμένει πώς και πώς την ένταξη του Τζίμα στο ρόστερ. Ο Γερμανός τεχνικός επεσήμανε σε δηλώσεις του πως η Μπράιτον είναι ο κατάλληλος σύλλογος για να βελτιωθεί ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος έχει δείξει ήδη την αξία του στην Νυρεμβέργη.

«Η Μπράιτον είναι η σωστή ομάδα για όποιον παίκτη θέλει να βελτιωθεί, η σωστή ομάδα για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές ώστε να παίρνουν χρόνο. Το περιβάλλον και η ατμόσφαιρα στον σύλλογο είναι τα κατάλληλα για τους παίκτες, είναι φοβερή η δουλειά που γίνεται στην ομάδα. Όσον αφορά τον Τζίμα ρωτήστε... τον ίδιο γιατί επέλεξε την Μπράιτον! Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να υπογράψουμε έναν παίκτη ποιοτικό όπως ο Στέφανος. Είναι πολύ μικρός ακόμη, αλλά έχει δείξει την αξία του. Ελπίζουμε να έχει ένα καλό υπόλοιπο σεζόν με τη Νυρεμβέργη και ανυπομονούμε να έρθει για να παίξει με εμάς», δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός.

"Brighton is the right club for every player who wants to improve!"



Fabian Hurzeler on why Stefanos Tzimas is a great fit for the club. [@SkySportsNews]pic.twitter.com/aHfUeGh5HZ