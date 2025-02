Μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη ο Ράντου Ντράγκουσιν, ο Ποστέκογλου αναζητά λύσεις για την άμυνα της Τότεναμ.

Ο Ράντου Ντράγκουσιν υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο τον... πονοκέφαλο του Ποστέκογλου σχετικά με την αμυντική γραμμή της Τότεναμ. Ο Ρουμάνος οπισθοφύλακας θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αυτή την εβδομάδα.

Ο τραυματισμός του προέκυψε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Σπερς με την Έλφσμποργκ για το Europa League (30/1,3-0), όταν ο ίδιος προσγειώθηκε άτσαλα στο έδαφος σε μία διεκδίκηση της μπάλας, έχοντας μάλιστα μπει αλλαγή στο ημίχρονο.

Τα νέα αυτά εντείνουν την ανησυχία στις τάξεις της Τότεναμ, η οποία «μαστίζεται» από προβλήματα τραυματισμών το τελευταίο διάστημα. Ήδη οι φαν ντε Φεν, Ρομέρο και Ντέιβις είναι στα pits. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι Άγγλοι επιδιώκουν την απόκτηση ενός ακόμη σέντερ μπακ πριν τη λήξη της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, έχοντας ήδη ολοκληρώσει την απόκτηση του Κέβιν Ντάνσο από τη Λανς αντί 25 εκατ. ευρώ.

Στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Μπρέντφορντ, η Τότεναμ δεν είχε διαθέσιμο ούτε έναν κανονικό στόπερ, με τον Άρτσι Γκρέι και τον Μπεν Ντέιβις να αναγκάζονται να καλύψουν τα κενά στα μετόπισθεν.

