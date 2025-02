Παίκτης τη Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να γίνει Νίκο Γκονσαλεθ της από την Πόρτο, σύμφωνα με τον Ρομανο.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε τον Γκονσάλεθ της Πόρτο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο 23χρονος μέσος ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της πρωταθλήτριας Αγγλίας που... έχει πάρει την κατηφορά, με τους Citizens να καταβάλλουν 60 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνουν δικό τους.

Ο Αργεντινός χαφ έχει ήδη πάρει το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει στην Αγγλία, όπου θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Με τους Δράκους, ο Γκονσάλεθ κατέγραψε 29 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, σημείωσε επτά γκολ και μοίρασε έξι ασίστ.

