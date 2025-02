Η Τσέλσι κατόρθωσε να βρει ομάδες για να αποχωριστεί προσωρινά τους Κάρνεϊ Τσουκβουεμέκα και Μπεν Τσίλγουελ.

Ο προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα δεν υπολόγιζε τους Κάρνεϊ Τσουκβουεμέκα και Μπεν Τσίλγουελ για την φετινή σεζόν κι έτσι τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και η ομάδα βρισκόταν σε διαδικασία να βρουν άλλα κλαμπ για να τους παραχωρήσουν.

Η λύση για τον πρώτο ήρθε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι «μπλέ του Λονδίνου» δυσκολεύονταν να συμφωνήσουν με ομάδα, επειδή δεν ήθελαν με τίποτα να μπει οψιόν αγοράς στο deal, ωστόσο τελικά, με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, έβαλε λίγο... νερό στο κρασί τους και δέχθηκαν να μπει πολύ υψηλή ρήτρα.

Ο 21χρονος Άγγλος κεντρικός μέσος, που έπαιξε μόλις πέντε φορές στο πρώτο μισό της σεζόν, θα παραχωρηθεί τελικά δανεικός μέχρι το φινάλε της σεζόν, με τους «Βεστφαλούς» να έχουν την δυνατότητα να τον αγοράσουν καταβάλοντας ένα ποσό που θα ξεπερνά τα 48 εκατ. ευρώ. Φυσικά θα πληρώσουν και ενοίκιο ενώ θα καλύψουν και τον μισθό του παίκτη μέχρι το φινάλε της συνεργασίας τους.

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund agree loan deal for Carney Chukwuemeka from Chelsea, here we go!



Loan move and buy option clause included for value higher than £40m release clause.



Salary covered until June and loan fee also included. Medical on Monday. pic.twitter.com/SpipuDNDBa