Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal για την μεταγραφή του Μιγκέλ Αλμιρόν στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ έχει πλέον κλείσει οριστικά.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε την συμφωνία μεταξύ της Ατλάντα Γιουνάιτεντ και της Νιουκάστλ για τον Μιγκέλ Αλμιρόν, παίκτη για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του MLS αναμένεται να πληρώσει περίπου 12 εκατ. ευρώ για τον Παραγουανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια 4,5 ετών. Αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να τελειώσει την μεταγραφή του.

🔴⚫️🇺🇸 Miguel Almiron leaves Newcastle to join Atlanta United, confirmed and here we go!



Verbal agreement sealed between all parties, also player side on four year and half contract.



Fee around $12m for Almiron set to travel for medical tests. pic.twitter.com/OpWrAAAWiC