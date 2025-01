Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον τραυματισμό του Γκάμπριελ Ζεσούς, καθώς ο Βραζιλιάνος υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και μένει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι φόβοι για τον τραυματισμό του Γκάμπριελ Ζεσούς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Γιουνάιτεντ για το Κύπελλο Αγγλίας επιβεβαιώθηκαν. Οι Gunners μέσω ανακοίνωσής τους γνωστοποίησαν πως ο Βραζιλιάνος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και επομένως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο άτυχος επιθετικός της Άρσεναλ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης.

