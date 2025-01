«Καθαρές» αποδείχθηκαν οι ομάδες της Premier League για τυχόν παραβίαση των κανονισμών κερδοφορίας και βιωσιμότητας (PSR) την τριετία 2021-2024, αλλά η Λέστερ κινδυνεύει ακόμη με κυρώσεις.

Με ανακοίνωσή της το πρωί της Τρίτης (14/01), η Premier League γνωστοποίησε ότι όλοι οι σύλλογοι της πρώτης κατηγορίας συμμορφώθηκαν με τους κανονισμούς κερδοφορίας και βιωσιμότητας (τους περίφημους PSR) την προηγούμενη τριετία (2021-2014).

Οι ομάδες της Premier League έπρεπε να υποβάλλουν τους οικονομικούς τους λογαριασμούς για την σεζόν 2023/2024 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, με την λίγκα να μένει ικανοποιημένη και για τα 20 μέλη του πρωταθλήματος.

Και μπορεί το... μπλοκάκι να έμεινε λευκό, ωστόσο για τη Λέστερ τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη, καθώς εκκρεμεί μία υπόθεση από την σεζόν 2022/2023. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Λέστερ είχε κερδίσει την έφεση για αφαίρεση βαθμών, με την Premier League να ασκεί με τη σειρά της έφεση για την αθώωση των Αλεπούδων. Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, η υπόθεση αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ο σύλλογος δεν την έχει βγάλει ακόμη «καθαρή».

