Ο Μαγκουάιρ ξέχασε πως δεν υπήρχε… VAR: «Ήμουν σίγουρος ότι θα παρέμβει για το πέναλτι»

Ο Χάρι Μαγκουάιρ πόνταρε στον VAR ότι θα διόρθωνε την απόφαση του ρέφερι να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Άρσεναλ, ξεχνώντας όπως παραδέχθηκε ότι η βοήθεια της τεχνολογίας εισάγεται από τον 5ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας και μετά.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άντεξε με δέκα παίκτες και πανηγύρισε μεγάλη πρόκριση στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στην Άρσεναλ, με τον κίπερ της, Μπαγιντίρ να χρίζεται ήρωας στη διαδικασία των πέναλτι έχοντας πιάσει ήδη δουλειά από την κανονική διάρκεια.

Ο Τούρκος τερματοφύλακας έσωσε τους Κόκκινους Διαβόλους από το να υποστούν την ανατροπή, στη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Κάι Χάβερτς από τον Χάρι Μαγκουάιρ. Μια φάση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες των παικτών της Γιουνάιτεντ και του Άγγλου στόπερ, ο οποίος προς στιγμήν περίμενε πως θα τον σώσει το VAR.

Μόνο που VAR... δεν υπήρχε. Οι κανονισμοί στο Κύπελλο Αγγλίας προβλέπουν την εισαγωγή της τεχνολογίας από τον 5ο γύρο (φάση των 16) κι έπειτα, κάτι που ξέχασε ο Άγγλος στόπερ ο οποίος και παραδέχθηκε τη στιγμιαία αφηρημάδα του, πριν προσγειωθεί στην πραγματικότητα:

«Στην αρχή ήμουν σίγουρος ότι θα παρέμβει ο VAR και θα το αναιρέσει. Αλλά έπειτα αντιλήφθηκα ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω πως ο διαιτητής θα είδε τη φάση αργότερα και θα κατάλαβε πως έκανε λάθος».

"My head went a little bit..." 🤬



Harry Maguire is definitely a fan of VAR! pic.twitter.com/GGPYxsKQY9