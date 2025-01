Οι ζωές των ποδοσφαιριστών δεν είναι πάντα τόσο λαμπερές όσο φαίνονται, με διαζύγια και σκάνδαλα να καταστρέφουν όσα με μόχθο απέκτησαν. Κάποιοι μετά τον χωρισμό τους μάλιστα αναγκάστηκαν να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να πληρώσουν το τίμημα των επιλογών τους.

Το ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο μοιάζει με ένα όνειρο: δόξα, εκατομμύρια στις τράπεζες και θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Όμως, πίσω από τα φώτα και τη λάμψη, η προσωπική ζωή των παικτών συχνά καταρρέει.

Για πολλούς, το διαζύγιο δεν είναι μόνο το τέλος ενός γάμου, αλλά η αρχή μιας καταιγίδας που καταστρέφει περιουσίες, σχέσεις και ψυχική ηρεμία.

Δείτε τις ιστορίες 12 κορυφαίων ποδοσφαιριστών που έχασαν σχεδόν τα πάντα μέσα σε δικαστικές αίθουσες και.... συναισθηματικά αδιέξοδα.

Ρομπέρτο Κάρλος: Θα τα βρουν στα... δικαστήρια

Ο Ρομπέρτο Κάρλος, θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν είχε εύκολο χωρισμό. Μετά από 15 χρόνια γάμου με τη Μαριάνα Λουσόν και δύο κόρες, το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει. Μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν για τον χωρισμό του, σύμφωνα με τις οποίες ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής φέρεται να μένει προσωρινά στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ, ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, διέψευσε τις φήμες και ξεκαθάρισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι αληθείς.

Το διαζύγιο, με την περιουσία των 133 εκατομμυρίων λιρών στη μέση, θα κριθεί στα δικαστήρια, σε μια διαμάχη που μόνο εύκολη δεν φαίνεται.

Να θυμίσουμε πως ο Κάρλος έχει κάνει συνολικά 11 παιδία από επτά διαφορετικές γυναίκες. Η Λούσον ήταν η μόνη γυναίκα που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου.

Κάιλ Γουόκερ: Η απιστία και οι δικαστικές μάχες

Ο Κάιλ Γουόκερ ζει ένα οικογενειακό χάος. Έχει τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του, Άνι Κίλνερ, αλλά αποκάλυψε... πως έχει άλλα δύο με την ερωμένη του, Λόριν Γκούντμαν.

Η Άνι δεν άντεξε άλλο και ζήτησε διαζύγιο, διεκδικώντας το 50% της περιουσίας του, που φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα, ο αμυντικός της Σίτι βρίσκεται στα δικαστήρια με την Γκούντμαν για τη διατροφή των παιδιών. Ένα σκάνδαλο μάλλον που θα του κοστίσει ακριβά.



Εμμανουέλ Εμπουέ: Από την κορυφή στην καταστροφή

Ο Εμμανουέλ Εμπουέ, άλλοτε παίκτης της Άρσεναλ, έχασε την επιμέλεια των παιδιών του και όλα του τα περιουσιακά στοιχεία μετά το διαζύγιό του.

Η καριέρα του κατέρευσε λόγω χρεών προς τον μάνατζέρ του, αφήνοντάς τον άπορο!

Τιερί Ανρί: Το ακριβό τίμημα της αγάπης

Ο θρυλικός παίκτης των Gunners, Τιερί Ανρί, είδε 10 εκατομμύρια ευρώ να φεύγουν από την περιουσία του ως μέρος του διακανονισμού με την πρώην σύζυγό του, Κλερ Μέρι.

Παράλληλα, ο Ανρί αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες σχετικά με την επιμέλεια της κόρης τους.

Ράιαν Γκιγκς: Οικονομική καταστροφή

Το διαζύγιο του Ράιαν Γκιγκς οδήγησε σε διακανονισμό 40 εκατομμυρίων λιρών, σχεδόν εξανεμίζοντας τις αποταμιεύσεις του. Αυτή η οικονομική καταστροφή είναι ένα συχνό μοτίβο μεταξύ των ποδοσφαιριστών που χάνουν σχεδόν τα πάντα μετά το διαζύγιο...

Λουί Σαχά: Το πάθημα που έγινε μάθημα

Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Έβερτον είδε την περιουσία του να μειώνεται κατά 50% μετά το διαζύγιό του.

Μετά την οικονομική του πτώση, έγινε υπέρμαχος της οικονομικής παιδείας, θέλοντας να προστατεύσει άλλους αθλητές από παρόμοιες απώλειες.

Γουές Μπράουν: Από 50.000 λίρες την εβδομάδα στη χρεοκοπία

Ο πρώην σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με μισθό 50.000 λιρών την εβδομάδα, βρέθηκε σε οικονομική καταστροφή μετά το διαζύγιό του.

Η κακή διαχείριση των οικονομικών μετά τη διάλυση του γάμου του τον οδήγησε στη χρεοκοπία.

Ντέιβιντ Τζέιμς: Πουλώντας τα πάντα για να επιβιώσει

Ο πρώην τερματοφύλακας της Εθνικής Αγγλίας, Ντέιβιντ Τζέιμς, αναγκάστηκε να πουλήσει τα αθλητικά του αναμνηστικά για να καλύψει καθημερινά έξοδα. Η πτώση του από την οικονομική άνεση στη δυσπραγία είναι ένα ακόμα παράδειγμα που δείχνει πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι ένα διαζύγιο.



Τζέιμι Ρέντναπ: Χάνοντας το 50% της περιουσίας του

Μετά το διαζύγιό του, ο Τζέιμι Ρέντναπ παρέδωσε το μισό της περιουσίας του, περίπου 15 εκατομμύρια λίρες, στην πρώην σύζυγό του.

Άλλη μια ιστορία του υπογραμμίζει το υψηλό κόστος που συχνά συνοδεύει το τέλος ενός γάμου.

Άσλεϊ Κόουλ: Μικρότερο τίμημα, μεγάλος αντίκτυπος



Ο Άσλεϊ Κόουλ πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια λίρες στην πρώην σύζυγό του, Σέριλ. Παρόλο που η απώλειά του δεν συγκρίνεται με άλλες, το διαζύγιο άφησε συναισθηματικό κενό, δείχνοντας ότι τα χρήματα δεν είναι το μόνο κόστος.



Στίβεν Τζέραρντ: Διακανονισμός 2 εκατομμυρίων λιρών

Η περίπτωση του Στίβεν Τζέραρντ περιλάμβανε μικρότερο διακανονισμό, ύψους 2 εκατομμυρίων λιρών. Ο σταρ της Λίνερπουλ ήταν παντρεμένος από το 2007 με την Άλεξ Κούραν και είχαν αποκτήσει δύο παιδία μαζί.

Τότι: Ρολόγια, τσάντες και το «σκοτεινό» διαζύγιο

Ο χωρισμός του Τότι και της Ιλάρι Μπλάζι το 2022 προκάλεσε σοκ στην Ιταλία. Αντιμετώπισαν σφοδρές κατηγορίες για απιστίες και σύγκρουση για τηνπεριουσία, με τον Τότι να καταγγέλλει την Ιλάρι για κλοπή των ρολογιών του και εκείνη να τον κατηγορεί για την εξαφάνιση των τσαντών της.

Το ζευγάρι είχε αποκρήσει μάζι δύο παιδία και ήταν παντρεμένοι για 17 χρόνια.

Τούχελ: Από την Τσέλσι στη Βραζιλία και το διαζύγιο με... κόστος!

Ο Τόμας Τούχελ, προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, βίωσε το τέλος του γάμου του με τη Σίσι το 2022 μετά από 13 χρόνια.

Η Σίσι, που είχε εγκαταλείψει τη δημοσιογραφία για να ακολουθήσει τον Τούχελ, τον χώρισε όταν εκείνος ξεκίνησε σχέση με τη Βραζιλιάνα Νάταλι Γκερέρο.

Το διαζύγιο του κόστισε αρκετά εκατομμύρια και... το σπίτι τους στο Λονδίνο.

Ο Χακίμι και το απρόβλεπτο διαζύγιο: Όλα στη μητέρα του και τίποτα στην Αμπούκ

Ο Ασράφ Χακίμι, ο Μαροκινός μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν, το 2023 βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου, όταν μια νεαρή γυναίκα τον κατηγόρησε για βιασμό, ενώ η οικογένειά του ήταν σε διακοπές.

Η πρώην σύζυγός του, Χίμπα Αμπούκ, μετά την καταγγελία, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και διεκδίκησε το 50% της περιουσίας του. Όμως, στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε ότι τα περισσότερα από τα ακίνητα και τα έσοδα από τα συμβόλαιά του είχαν μεταβιβαστεί στη μητέρα του, αφήνοντας τη σύζυγό του να αρκεστεί σε πολύ λίγα.