Ο Ματέους Κούνια απέφυγε μεγαλύτερης διάρκειας αποβολή μετά τη σύγκρουσή του με άνθρωπο από το προσωπικό της Ίπσουιτς, αφού προσφέρθηκε να του αγοράσει νέο ζευγάρι γυαλιών.

Βαριά ήταν η «καμπάνα» της FA στον Ματέους Κούνια, αφού ο Βραζιλιάνος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο αξίας 96.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν μετά την ήττα της Γουλβς από την Ίπσουιτς στις 14 Δεκεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κούνια εθεάθη να χτυπάει με τον αγκώνα του το πίσω μέρος του κεφαλιού μέλος του τεχνικού team της Ίπσουιτς, προτού τραβήξει από το πρόσωπό του τα γυαλιά. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Telegraph», η ποινή αποκλεισμού του θα μπορούσε να είναι τρεις αντί για δύο αγωνιστικές, για τρεις λόγους.

Η ειλικρινής συγγνώμη του σε επιστολή που έστειλε, η πρόθεσή του να αγοράσει νέα γυαλιά στο μέλος του επιτελείου της Ίπσουιτς και το καθαρό πειθαρχικό μητρώο του Βραζιλιάνου μπήκαν στα υπόψιν των ανθρώπων της Ομοσπονδίας.

