Σκόουλς: «Στην Γιουνάιτεντ δεν συμβαίνει τίποτα θετικό, με τι θράσος αυξάνουν τις τιμές στα εισιτήρια;»

Ο Πολ Σκόουλς μίλησε με σκληρά λόγια για την εποχή του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επικρίνοντας τις αυξήσεις στις τιμές εισιτηρίων.

Περίπου έναν χρόνο πριν, ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ εξαγόρασε το 27.7% των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον σύλλογο να αλλάζει σελίδα και τον κόσμο της ομάδας να ελπίζει σε καλύτερες ημέρες.

Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα δεν έχουν πάει όπως πιθανώς θα περίμεναν. Φέτος, η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 13η θέση με 23 βαθμούς, μόλις στο +7 από τη... ζώνη του υποβιβασμού. Ο θρύλος της ομάδας, Πολ Σκόουλς, μίλησε με σκληρά λόγια για τον Άγγλο τονίζοντας ότι η εδώ και έναν χρόνο δεν συμβαίνει τίποτα θετικό σε αγωνιστικό επίπεδο για την Γιουνάιτεντ, σχολιάζοντας και την αδικαιολόγητη κατά τη γνώμη του αύξηση στις τιμές εισιτηρίων.

«Σε αυτή την ποδοσφαιρική ομάδα δεν συμβαίνει τίποτα θετικό, η εικόνα είναι μέτρια και δεν γίνεται τίποτα για τους οπαδούς. Ίσα-ίσα, τα πράγματα χειροτερεύουν. Πώς μπορείς να ζητάς περισσότερα χρήματα από τους οπαδούς σου με αυτά που συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο;» δήλωσε στο «The Overlap Fan Debate».

«Εξήντα έξι λίρες για ένα εισιτήριο είναι γελοίο. Στο Μάντσεστερ υπάρχουν τόσες πολλές υποβιβασμένες περιοχές, ο ίδιος ο Ράτκλιφ προέρχεται από μία τέτοια (το Φέιλσγουορθ). Για να πάρεις δηλαδή στο γήπεδο ένα παιδί, θα πληρώσεις 120 λίρες, αν μιλήσουμε για οικογένεια η τιμή θα φτάσει τις 300-400 λίρες, δεν είναι σωστό. Έχουν το θράσος να ανεβάζουν τις τιμές στη χειρότερη ίσως σεζόν της ομάδας στην Premier League. Δεν τους νοιάζει», προσέθεσε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής των Κόκκινων Διαβόλων.

Paul Scholes: Sir Jim Ratcliffe has done 'nothing positive' at Man Utd



