Στο πρόσωπο του Αμπντουκοντίρ Κουσάνοφ βλέπει ο Πεπ Γκουαρδιόλα την ενίσχυση της άμυνας της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ουζμπέκο της Λανς να απασχολεί κι άλλες ομάδες.

Η Μάντσεστερ Σίτι βγήκε στην αγορά, καθώς το χειμερινό μεταγραφικό «παράθυρο» άνοιξε και οι Citizens ψάχνουν λύσεις προκειμένου να ενισχυθούν μετά από έναν... εφιαλτικό πρώτο γύρο.

Στο στόχαστρο της ομάδας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της Λανς, Αμπτνουκοντίρ Κουσάνοφ και ήδη οι Citizens έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις με την Λανς προκειμένου να κάνουν δικό τους τον 20χρονο Ουζμπέκο.

🚨🇺🇿 Understand Manchester City are keeping contacts active for Abdukodir Khusanov deal.



Discussions started on both player and club side with Lens, waiting for next steps as there are more clubs interested. pic.twitter.com/Yp9InnvokJ