Προσαρμοσμένη στην εντέλεια στη νέα της πραγματικότητα, η Λίβερπουλ «καλπάζει» στην Premier League και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, αναλύει τις εντυπωσιακές επιδόσεις της ομάδας του Σλοτ που έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο.

Ο Άρνε Σλοτ το είπε νωρίς. Πριν καν φύγει το καλοκαίρι, πριν την πρεμιέρα της Premier League, πριν η Λίβερπουλ αρχίσει να σαρώνει τα πάντα στον διάβα της. «Προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία για τη δημιουργία χάους σε συγκεκριμένες στιγμές». Τέσσερις μήνες μετά οι Reds έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, έχουν αφήσει πίσω τους τη σπουδαιότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους σχεδόν ξεκούραστα και «φωνάζουν» πως, ναι, κυνηγούν το πρωτάθλημα. Οι διαδοχικές ιαχές τίτλου ωστόσο, έρχονται σε αντίθεση με την αθόρυβη δουλειά του Ολλανδού κόουτς, που έχει δημιουργήσει μια ομάδα με ξεκάθαρη ταυτότητα αλλά ταυτόχρονα έφεση στην ευελιξία.

Ο Σλοτ λοιπόν στα αλήθεια κατάφερε να πετύχει αυτό που ήθελε, να βρει αυτήν ακριβώς την ισορροπία. Θεωρητικά, άλλαξαν ελάχιστα από την - ήδη ελίτ φυσικά - περυσινή Λίβερπουλ. Ίδιο ρόστερ, ίδιοι πρωταγωνιστές, παρόμοια διάταξη. Μα ταυτόχρονα η αλλαγή είναι σημαντική. Και κρύβεται στην επιθυμία του Σλοτ να ελέγξει περισσότερο τα πράγματα.

Η Λίβερπουλ εξακολουθεί να παίζει με τεράστια ένταση, να επιτίθεται με ορμή, να πιέζει ψηλά, να δημιουργεί χάος. Όμως, σε σχέση με το απόλυτα... heavy metal παιχνίδι του Κλοπ, η διαφορά είναι πως το χάος της είναι πια ελεγχόμενο. Εκείνη επιλέγει προσεκτικά πότε θα το εξαπολύσει, σαν να... πατάει το νίτρο. Και όταν το κάνει, γίνεται απλά αναπόφευκτη. Συνηθίζει για παράδειγμα να... γκαζώνει στο αγαπημένο της μισάωρο (46'-75'), κατά μέσο όρο να δημιουργεί σχεδόν το 50% της απειλής της (0,95xG) και να βγάζει νοκ-άουτ τους αντιπάλους της. Σε 10 από τις 13 νίκες της στην Premier League φέτος έχει σκοράρει ακριβώς έτσι, είτε για να πάρει το προβάδισμα, είτε για να τελειώσει τα ματς.

Το ελεγχόμενο χάος του Σλοτ όμως δεν έχει βοηθήσει τη Λίβερπουλ μόνο να είναι φοβερά επικίνδυνη, αλλά και περισσότερο ασφαλής. Δέχεται λιγότερες άμεσες επιθέσεις, οι παίκτες της απομονώνονται λιγότερο με τους αντιπάλους τους, όλη της η ανασταλτική δομή είναι πιο στιβαρή.

