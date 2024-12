Η νέα ήττα δεν ήταν το μοναδικό κακό που βρήκε την Μάντσεστερ Σίτι στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα, αφού ο Στόουνς τραυματίστηκε εκ νέου στο πρώτο παιχνίδι μετά την επιστροφή του.

Σταματημό δεν έχουν τα προβλήματα για την Μάντσεστερ Σίτι. Μετά τη νέα ήττα με 2-1 εκτός έδρας από την Άστον Βίλα, την 9η στα τελευταία 12 ματς για τους «πολίτες», ο Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε στην συνέντευξη Τύπου ότι ο Τζον Στόουνς, που στο συγκεκριμένο παιχνίδι έπαιξε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, αντιμετώπισε εκ νέου πρόβλημα και γι' αυτό αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Guardiola says John Stones suffered a recurrence of a previous injury in the minutes before half-time.