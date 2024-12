Σύμφωνα με την Athletic, η Νάπολι έχει «σταμπάρει» τον Χάρι Μαγκουάιρ του οποίου το συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ δήλωσε «αισιόδοξος» για την ανανέωσή του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Άγγλος διανύει την τελευταία χρονιά του συμβολάιου του. Παρά το ότι το κλίμα στις συζητήσεις είναι θετικό, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, δεν έχει βγει ακόμα λευκός καπνός και ήδη έχει αρχίσει να τραβάει τα βλέμματα ομάδων που θα ήθελαν να τον κάνουν δικό τους ως ελεύθερο.

Η Athletic έκανε γνωστό πως μετά τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, η Νάπολι θέλει να αποκτήσει ακόμη έναν παίκτη των Κόκκινων Διαβόλων που δεν είναι άλλος απο τον 31χρονο οπισθοφύλακα. Ο Αντόνιο Κόντε βρίσκεται σε αναζήτηση σέντερ μπακ και έχει ψηλά στη λίστα του τον Μαγκουάιρ, που εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αμυντικούς όλων των εποχών.

Ο Άγγλος διεθνής μετά την έλευση του Αμορίμ δεν λαμβάνει τα λεπτά συμμετοχής που επιθυμεί, παρά το ότι ήταν βασικός στη νίκη επί της Σίτι με 2-1 μέσα στο «Έτιχαντ». Παρ' όλα αυτά, έχει δηλώσει ότι επιθυμία του είναι να συνεχίσει να παίζει στο «Όλντ Τράφορντ», την ώρα που και η πρώην ομάδα του η Λέστερ περιμένει να δει τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή του, ώστε να τού προτείνει να επιστρέψει.

🚨 Napoli are interested in signing Harry Maguire, with Galatasaray also monitoring the 31-year-old's situation at Manchester United.



(Source: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/REsfIrHVrR