Ανησυχία στην Άρσεναλ για τον τραυματισμό του Μπουκάγιο Σάκα, που αποχώρησε στο 25ο λεπτό του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, κρατώντας τον δικέφαλο μηριαίο του.

Ο Μπουκάγιο Σάκα αποχώρησε τραυματίας στο 25ο λεπτό του αγώνα της Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας (5-1), προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις των Gunners.

Ο Άγγλος εξτρέμ, που φέτος μετράει 9 γκολ και 13 ασίστ, αντικαταστάθηκε από τον Τροσάρ, αφού βρέθηκε στο έδαφος κρατώντας τον δικέφαλο μηριαίο του. Οι κάμερες κατέγραψαν τον Σάκα να κάθεται στο χορτάρι με εμφανή δυσφορία, πριν αποχωρήσει προσεκτικά με τη βοήθεια των φυσιοθεραπευτών της ομάδας.

Μετά τον αγώνα αποχώρησε με πατερίτσες από το γήπεδο και ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, αναφέρθηκε στον τραυματισμό του 23χρονου εξτρέμ, εκφράζοντας την ανησυχία του.

«Είμαστε αρκετά ανήσυχοι για τον τραυματισμό του Σάκα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έπιασε τον δικέφαλο μηριαίο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Θα πρέπει να αξιολογηθεί η κατάστασή του, αλλά ναι, ανησυχούμε αρκετά» ανέφερε χαρακτηριστικά o 42χρονος τεχνικός.

🚨🔴⚪️ Mikel Arteta: “We are pretty worried about Saka’s injury”.



“He grabbed his hamstring and couldn’t continue. He will have to be assessed but we are pretty worried, yes”. pic.twitter.com/6gqwL50Z06