Το μέλλον τους μακριά από την Τσέλσι θα πρέπει να σκεφτούν τόσο ο Μπεν Τσίλγουελ όσο και ο Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα, όπως άφησε να εννοηθεί ο Έντσο Μαρέσκα.

Η φετινή Τσέλσι μοιάζει πλήρως αναμορφωμένη υπό τις οδηγίες του Έντσο Μαρέσκα και έχει μπει ξανά στις... ράγες της. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν δύο παίκτες που δεν έχουν πάρει λεπτό συμμετοχής στην Premier League και βρίσκονται πλέον με το ένα πόδι μακριά από την ομάδα.

Ο λόγος για τους Μπεν Τσίλγουελ και Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα, οι οποίοι δεν είναι καθόλου απίθανο να αποχωρήσουν από τους Μπλε την χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Τσίλγουελ, που βρίσκεται στην ομάδα από το 2020, μετράει την τρέχουσα σεζόν μόλις συμμετοχή για τον 3ο γύρο του League Cup, καθώς οι σχέσεις του με τον Μαρέσκα δεν είναι οι ιδανικές. Άλλωστε, το περασμένο καλοκαίρι, ο Ιταλός προπονητής είχε ξεκαθαρίσει πως τόσο ο Τσίλγουελ όσο και ο Ραχίμ Στέρλινγκ δεν.. ταίριαζαν στα δικά του ποδοσφαιρικά «θέλω» και για αυτόν τον λόγο έμειναν εκτός προπονήσεων με την πρώτη ομάδα. Και αν για τον Στέρλινγκ βρέθηκε η λύση να δοθεί δανεικός στην Άρσεναλ, ο Τσίλγουελ βρίσκεται ακόμη στο «ψυγείο».

Όσον αφορά τον Τσουκουεμέκα, ο 21χρονος μπορεί να είχε έρθει ως... wonderkid στους Μπλε πριν από δύο χρόνια, ο ρόλος του όμως στην ομάδα είναι περιορισμένος. Φέτος μετράει μόλις 130 αγωνιστικά λεπτά, έχοντας παίξει για τα ματς του Conference League και ένα ματς League Cup.

«Πιθανώς είναι οι πρώτοι που θα θελήσουν να φύγουν, γιατί δουλεύουν καθημερινά καθώς θέλουν να παίξουν. Αν δεν παίζουν, πιθανόν να σκέφτονται να φύγουν», δήλωσε ο Μαρέσκα συμπληρώνοντας:

«Κάθε παίκτης είναι σε διαφορετική κατάσταση, οπότε θα δούμε ποιος θα 'χτυπήσει' την πόρτα για να φύγει. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση».

