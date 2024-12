Ως ένα από τα δυσκολότερα επαγγέλματα χαρακτήρισε ο Άγγελος Ποστέκογλου εκείνο του προπονητή, ακόμη κι από αυτό του... πρωθυπουργού της Αγγλίας!

Μπορεί η Τότεναμ να «ξεμπούκωσε» απέναντι στη Σαουθάμπτον την προηγούμενη αγωνιστική, βάζοντας τέλος σε ένα σερί πέντε παιχνιδιών χωρίς νίκη, ωστόσο οι Spurs βρίσκονται στην 10η θέση, στο -5 από την τετράδα.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου βρίσκεται συχνά-πυκνά στο «στόχαστρο» των μίντια της χώρας για την εικόνα της Τότεναμ, με την πίεση να αυξάνεται από αγωνιστική σε αγωνιστική. Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το League Cup, ο τεχνικός των Spurs συνέκρινε τη δουλειά του με εκείνη του... πρωθυπουργού, τονίζοντας πως η δική του είναι πολύ πιο απαιτητική!

«Πόσες φορές κάνει εκλογές ο πρωθυπουργός; Κάθε λίγα χρόνια; Εγώ έχω κάθε σαββατοκύριακο, εκλεγόμαστε ή μας απαλλάσσουν από τα καθήκοντά μας», είπε χαρακτηριστικά.

