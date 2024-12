Ενδιαφέρον για τον 22χρονο μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν, Νούνο Μέντες, φέρεται να έχει εκφράσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκειμένου να ενισχυθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η αναζήτηση ενός αριστερού μπακ συνεχίζεται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με ένα νέο όνομα να «ξεπηδάει» από το ρεπορτάζ. Μετά την περίπτωση του Αλφόνσο Ντέιβις που έχει τις δικές της δυσκολίες, οι Κόκκινοι Διάβολοι φαίνεται να έχουν στη λίστα και τον Νούνο Μέντες.

Ο Πορτογάλος αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στο Παρίσι, με τους Γάλλους να προσπαθούν να ανανεώσουν τη συνεργασία τους και μετά το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα ωστόσο με το ρεπορτάζ του «Sky Sports Germany», οι υπογραφές ακόμα αργούν να πέσουν από τη στιγμή που ο Πορτογάλος έχει προσελκύσει αρκετούς μνηστήρες που θα δώσουν μάχη για να τον αποκτήσουν.

Από την πλευρά της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ποντάρει στο γεγονός πως ο Νούνο Μέντες βρίσκεται στο ίδιο πρακτορείο με το προπονητή της ομάδας, Ρούμπεν Αμορίμ, κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο σε μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Σε κάθε περίπτωση ο νεαρός μπακ έχει προστεθεί στη λίστα με τους υποψήφιους για τη θέση του αριστερού άκρου της άμυνας, μαζί με τους Αλφόνσο Ντέιβις και Τεό Ερναντές.

