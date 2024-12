Ο Μαρκ Κουκουρέγια αμέσως μετά τη νίκη της Τσέλσι επί της Τότεναμ (4-3) έστειλε το... καταραμένο ζευγάρι παπουτσιών εκεί που ανήκε, κατευθείαν στα σκουπίδια!

Ο Μαρκ Κουκουρέγια έζησε έναν μικρό εφιάλτη στο ντέρμπι με την Τότεναμ. Μέσα σε έντεκα λεπτά, δύο απανωτά γλιστρήματα του οδήγησαν σε γκολ των Σολάνκε και Κουλουσέφσκι, αφήνοντας την Τσέλσι πίσω στο σκορ 2-0.

Αμέσως μετά το δεύτερο λάθος, ο Κουκουρέγια άλλαξε παπούτσια, θεωρώντας τα υπεύθυνα για την ατυχία του. Το νέο ζευγάρι μάλλον έφερε μια ...ανανέωση στην ψυχολογία και οι Μπλε έκαναν μια επική ανατροπή και πήραν τη νίκη 4-3 απέναντι στην ομάδα του Ποστέκογλου.

Ωστόσο, το προηγούμενο ζευγάρι δεν είχε καμία τύχη. Με το σφύριγμα της λήξης, ο Ισπανός μπακ δεν δίστασε να τα πετάξει κατευθείαν στα σκουπίδια, σαν να ήθελε να ξεφορτωθεί κάθε ίχνος του κακού ξεκινήματος...

Μόλις λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση, ο 26χρονος αμυντικός έσβησε και το Instagram story.

Cucurella just trashed the boots that caused him to slip, leading to a goal. This guy pic.twitter.com/q4vOlMuBWD