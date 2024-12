Ρονάλντο: «Ο Εστεβάο μοιάζει στον Γιαμάλ, θα εξελιχθεί σε μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου»

Ο Ρονάλντο Ναζάριο αποθέωσε τον Γουίλιαν Εστεβάο, τονίζοντας ότι, όπως και ο Λαμίν Γιαμάλ, έχει όλα τα προσόντα για να γίνει ένας ποδοσφαιριστής παγκόσμιας κλάσης.

Ο Ρονάλντο Ναζάριο, το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό «Φαινόμενο», εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Γουίλιαν Εστεβάο, τονίζοντας ότι, όπως και ο Λαμίν Γιαμάλ, έχει όλες τις προοπτικές να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο 17χρονος Βραζιλιάνος δεξιός εξτρέμ, αναμένεται να αποχωρήσει από την Παλμέιρας για την Τσέλσι στο τέλος της σεζόν.

Ο τωρινός πρόεδρος της Βαγιαδολίδ τόνισε ότι ο 17χρονος Βραζιλιάνος μοιάζει με το wondekid της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, λέγοντας πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αναδειχθεί σε μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου.

«Μοιάζει στον Γιαμάλ. Σύντομα θα εξελιχθεί σε μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου. Είναι ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης, ταλαντούχος, πολύ καλός παίκτης για τα 17 του έτη. Θεωρώ ότι θα παίξει πρώτα με την Παλμέιρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και μετά θα ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Τσέλσι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος θρύλος.

🔵🇧🇷 Ronaldo: “Estevão is kind of like Lamine Yamal”.



“He will soon be a very big star in football. He's very promising, and at just 17…”.



“I think he'll play for Palmeiras at the Club World Cup then join Chelsea”, told @GiveMeSport. pic.twitter.com/IZKdEnkDuD