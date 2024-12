Η Ίντερ Μαϊάμι σχεδιάζει να κινηθεί για την απόκτηση του Κέβιν Ντε Μπρόινε, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να εμφανίζεται αποφασισμένος να κάνει τον 33χρονο Βέλγο συμπαίκτη με τον Μέσι.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ επιδιώκει να φέρει τον Κέβιν Ντε Μπρόινε στην Ίντερ Μαϊάμι, με στόχο να τον κάνει συμπαίκτη του Λιονέλ Μέσι. Σύμφωνα με την «Daily Mirror», ο Άγγλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έχει βάλει στο στόχαστρο τον 33χρονο Βέλγο μέσο της Μάντσεστερ Σίτι, του οποίου το συμβόλαιο λήγει στις 30 Ιουνίου και δεν έχει ανανεωθεί ακόμη.

Πρόσφατα ο Ντε Μπρόινε σε δηλώσεις του τόνισε ότι η παραμονή του στην ομάδα του Γκουαρδιόλα βρίσκεται σε αμφίρροπη κατάσταση, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου του, θα αποχωρήσει από την ομάδα με το τέλος της σεζόν

