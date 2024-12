Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απέκλεισε με αφοπλιστική δήλωση κάθε ισχυρισμό σχετικά με τη ρήξη στη σχέση του με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Το κακό φεγγάρι που διανύει η Μάντσεστερ Σίτι εδώ και περίπου έναν μήνα με ένα σερί επτά αγώνων που αγνοεί την υπόθεση νίκη, έχει σχηματίσει και ένα κλίμα αμφισβήτησης με στόχο κυρίως τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Τα Μέσα στην Αγγλία έκαναν λόγο ακόμη και για έλλειψη ψυχραιμίας από πλευράς του Καταλανού τεχνικού, όταν εκείνος απάντησε στα συνθήματα στο «Άνφιλντ» υψώνοντας τα έξι δάχτυλα, με τον ίδιο να απαντάει στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (04/12, 21:30) δίνοντας την εξήγησή του.

Ένα νέο «ρήγμα» που δημιουργήθηκε, αφορούσε τις σχέσεις του ίδιου με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε. Ο Βέλγος, που ταλαιπωρείται για ακόμη μία σεζόν από τραυματισμούς, έχει ξεκινήσει φέτος μόλις τέσσερις φορές στην Premier League, ενώ πρόσφατα επέστρεψε στη δράση μετά το πρόβλημα που τον κράτησε εκτός για περίπου οκτώ εβδομάδες.

Ο Ντε Μπρόινε μετράει 71 αγωνιστικά λεπτά μετά από πέντε συμμετοχές ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ πρόσφατα έπαιξε για έντεκα λεπτά στην ήττα από τη Λίβερπουλ.

Λόγω της... περιρρέουσας ατμόσφαιρας, ο Γκουαρδιόλα ρωτήθηκε εάν πάει κάτι «στραβά» στις σχέσεις τους και αν υπάρχει κάποιος λόγος που ο Βέλγος δεν αγωνίζεται πιο συχνά. Η απάντηση του Καταλανού προπονητή αφοπλιστική, διαψεύδοντας τις εν λόγω... φήμες.

«Λέτε πως έχω πρόβλημα με τον Κέβιν. Τον άνθρωπο με το μεγαλύτερο ταλέντο στην επίθεση. Ότι τι; Δεν θέλω να παίζει; Έχω προσωπικό πρόβλημα μαζί του μετά από εννέα κοινά χρόνια;», αποκρίθηκε στους δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας:

«Είναι τραυματίας εδώ και δύο μήνες, είναι 33 χρονών, επομένως χρειάζεται χρόνο για να βρει τον καλό του εαυτό».

Pep Guardiola has shut down any claims of a rift between himself and Kevin De Bruyne 🙅‍♂️ pic.twitter.com/4AM87fUjEe