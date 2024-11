Οι «Times» αποκάλυψαν ότι νέο νομοσχέδιο «απειλεί» με αποκλεισμό τους συλλόγους που είναι στην ιδιοκτησία κρατών, όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Νιούκαστλ, οι οποίες ανήκουν σε Σαουδάραβες.

Η Μάντσεστερ Σίτι διανύει μία δύσκολη περίοδο τόσο αγωνιστικά, όσο και στα εσωτερικά της ζητήματα καθώς σε βάρος της εκκρεμεί η «δίκη του αιώνα» που αφορά τις 115 παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών της Premier League. Σε όλα αυτά ερχεται να προστεθεί ακόμα μία «απειλή» για τους Citizens και αυτή έχει να κάνει με τους ιδιοκτήτες του συλλόγου, που ίσως αναγκαστούν να βάλουν πωλητήριο άρον άρον.

Σύμφωνα με τους «Times», έχει προταθεί νέο νομοσχέδιο που σχετίζεται με τους κανόνες λειτουργίας του ποδοσφαίρου στην Αγγλία, το οποίο προβλέπει ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες που μετέχουν στα πρωταθλήματα της χώρας δεν θα μπορούν να είναι υπό την ιδιοκτησία κρατών. Αυτή η εισήγηση έχει ήδη συζητηθεί στην Premier League και μπορεί να φέρει ριζικές αλλαγές αν τελικά εφαρμοστεί.

Η Μάντσεστερ Σίτι ανήκει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ η Νιούκαστλ στη Σαουδική Αραβία, μέσω των Ταμείων Επενδύσεων αυτών των δύο χωρών. Εάν εγκριθεί το νομοσχέδιο αυτό από τη Βουλή των Λόρδων, τότε θα πρέπει οι δύο σύλλογοι να αλλάξουν άμεσα ιδιοκτήτες προκειμένου να συνεχίσουν να αγωνίζονται στο πρωτάθλημα.

