Sun: «Ο Κόουτ φέρεται να κάνει χρήση ναρκωτικής ουσίας» (vid)

Η «Sun» ανάρτησε video στα social media, στο οποίο ο Ντέιβιν Κόουτ φέρεται να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, την περίοδο του καλοκαιριού, ενώ ήταν ένας εκ των διαιτητών στο ΕURO 2024. Η UEFA του δείχνει την έξοδο...

Σάλος προκλήθηκε τη Δευτέρα (11/11) στην Αγγλία μετά από video που βγήκε στη δημοσιότητα, στο οποίο ο Ντέιβιντ Κόουτι απευθύνεται με χυδαία σχόλια, προς τη Λίβερπουλ και τον Γιούργκεν Κλοπ. Η αντίδραση της Επιτροπής Διαιτησίας (PGMOL) ήταν άμεση και ο Κόουτι τέθηκε σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Μετά την απόφαση της PGMOL, τα βρετανικά Μέσα αποκάλυψαν πως και η UEFA έδρασε με τη σειρά της αποβάλλοντας τον Κόουτι από τα προσεχή ματς του Nations League. Τα χειρότερα για τον ίδιο ήρθαν με τη δημοσίευση ενός video από τη «Sun», το οποίο δείχνει τον Κόουτ να κάνει χρήση ναρκωτικών, σνιφάροντας μια λευκή σκόνη. Το video φέρεται να τραβήχτηκε στις 6 Ιουλίου, μια ημέρα μετά τον προημιτελικό της Ισπανίας με τη Γερμανία, εκεί όπου ο Κόουτ ήταν βοηθός VAR. Ο ίδιος ο Κόουτ φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη του και το έστειλε σε φίλο του. Η PGMOL έχει λάβει στα υπόψιν το συγκεκριμένο video στoν φάκελο που ήδη έχει ανοίξει.

UEFA: Απέβαλε τον Κόουτι από τα ματς του Nations League

Ένας εκπρόσωπος της UEFA μιλώντας στους Times τόνισε: «Η Επιτροπή Διαιτητών της UEFA τιμώρησε αμέσως τον Ντέιβιντ Κόουτι μέχρι νεωτέρας - πριν από τον επερχόμενο γύρο των αγώνων της UEFA - όταν αντιλήφθηκε την ανάρμοστη συμπεριφορά του».

PGMOL have confirmed they are aware of a new video which appears to show referee David Coote snorting a white powder while reportedly working at Euro 2024 this summer. pic.twitter.com/EZFrZCNt9X