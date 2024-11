Ένας πιστός οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι ταξίδεψε σε όλα τα εκτός έδρας ματς της ομάδας του και είδε τους «πολίτες» να χάνουν και στις τέσσερις αναμετρήσεις αυτές.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Πεπ Γκουαρδιόλα ηττήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά σε όλες τις διοργανώσεις στην προπονητική του καριέρα. Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στην Μπράιτον και γνώρισε ήττα-σοκ από τους «γλάρους», χάνοντας για τέταρτη συνεχόμενη αναμέτρηση σε όλες τις διοργανώσεις.

Ένας γνωστός οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι, που «τρέχει» ένα κανάλι στο YouTube, έδωσε το «παρών» και στα τέσσερα παιχνίδια. Ο φίλαθλος των «πολιτών» ταξίδεψε και για τα τέσσερα εκτός έδρας ματς για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια της ομάδας του. Συνολικά, όπως έγραψε ο ίδιος, ταξίδεψε 4.800 χιλιόμετρα για να κάνει όλες τις διαδρομές, μένοντας ξύπνιος για 57 ώρες.

Ο φίλος της Σίτι βρέθηκε στο Λονδίνο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με την Τότεναμ στο Carabao Cup και στη συνέχεια ταξίδεψε για να δει την εκτός έδρας μάχη με την Μπόρνμουθ. Ακολούθησε το ταξίδι στη Λισαβόνα και στη συνέχεια είδε και το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπράιτον, συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα «εφιαλτικό» 10ημερο, όπου είδε την ομάδα του να χάνει σε τέσσερα συνεχόμενα ματς.

