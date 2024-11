Ο Μοϊσές Καϊσέδο έχει μετατραπεί σε άνθρωπο «κλειδί» για την Τσέλσι και δείχνει γιατί οι «μπλε» δαπάνησαν το καλοκαίρι του 2023 το ποσό των 116 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Μπράιτον.

Ήταν τον Αύγουστο του 2023, όταν η Τσέλσι του Τοντ Μπόελι αποφάσισε να «σπάσει» για ακόμη μια φορά τα ταμεία της ώστε να φέρει στον Λονδίνο τον Μοϊσές Καϊσέδο. Μια μεταγραφή που είχε πολλά επεισόδια, καθώς παρότι η Λίβερπουλ ήταν εκείνη που κατάφερε να βρει πρώτη τη «χρυσή τομή» με την Μπράιτον, ο ποδοσφαιριστής από τον Ισημερινό έριξε «άκυρο» στους «κόκκινους» και αποφάσισε να μετακομίσει στην πρωτεύουσα για λογαριασμό των «μπλε» που δαπάνησαν το τρομερό ποσό των 116 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 23χρονος δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς στο Λονδίνο, ωστόσο κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν κατάφερε να βρει τα πατήματα του και να βοηθήσει στην επιστροφή της Τσέλσι στην Ευρώπη. Φέτος ωστόσο ο Καϊσέδο έχει πάει στο... next level και υπό τις οδηγίες του Έντσο Μαρέσκα έχει γίνει ο σημαντικότερος ποδοσφαιριστής της Τσέλσι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, με τις επιδόσεις του να θυμίζουν... Ενγκολό Καντέ!

Για αυτόν τον Καϊσέδο έδωσε 116 εκατομμύρια η Τσέλσι

Με το πόδι στο γκάζι έχει ξεκινήσει τη σεζόν ο Μοϊσές Καϊσέδο. Έπειτα από 10 αγωνιστικές, η Τσέλσι βρίσκεται στην 4η θέση της κατάταξης της Premier League μαζί με την Άρσεναλ, με τον 23χρονο χαφ να έχει συνεισφέρει καταλυτικά για το σύνολο του Έντσο Μαρέσκα. Ο Καϊσέδο άλλωστε είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του άξονα που δεν έχει βγει ποτέ από την ενδεκάδα σε παιχνίδι της Premier League, σε αντίθεση με τους Λάβια και Φερνάντες που δίνουν τη δική τους εσωτερική μάχη για τη θέση του παρτενέρ του 23χρονου από το Εκουαδόρ.

Ο Καϊσέδο δείχνει φέτος γιατί η Τσέλσι αποφάσισε πέρσι να προσφέρει 116 εκατομμύρια για τις υπηρεσίες του. Ο 23χρονος χαφ έχει κάνει εκρηκτικό ξεκίνημα και καλύπτει όλους τους χώρους στον άξονα. Είναι πρώτος στην κατηγορία των κερδισμένων τάκλιν, όπως και στα τάκλιν + κοψίματα. Ο «Μόι» δίνει συνεχώς μονομαχίες και παλεύει για την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, έχοντας μάλιστα στη συγκεκριμένη κατηγορία 61% επιτυχίας. Παράλληλα, έχει και το κορυφαίο παιχνίδι στην Premier League, όσον αφορά τα κοψίματα της μπάλας, έχοντας κάνει επτά τέτοια στο ματς με τη Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.

Moises Caicedo in the Premier League this season:



■ Most tackles and interceptions combined (51)

■ Most tackles won

■ 61% duel win rate

■ Joint-most interceptions in a single game (7 - vs Newcastle)



Back to his best 💪 pic.twitter.com/tAM5sZ5yYR November 3, 2024

Κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ», ο 23χρονος πέτυχε και το πρώτο του φετινό γκολ στην Premier League. Ο Καϊσέδο «κεραυνοβόλησε» τον Ονάνα έξω από την περιοχή και με ένα τρομερό σουτ στην κίνηση την έστειλε στα δίχτυα του Καμερουνέζου και έσωσε τον βαθμό για την Τσέλσι.

Επιδόσεις που θυμίζουν Καντέ

Αναπόφευκτα, με τις επιδόσεις αυτές, άπαντες στο στρατόπεδο της Τσέλσι σκέφτονται τον... Ενγκολό Καντέ. Ο Γάλλος χαφ ήταν ένας από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές της Τσέλσι τα τελευταία χρόνια, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό στην κατάκτηση μιας Premier League και ενός Champions League.

Moises Caicedo vs Manchester United pic.twitter.com/zX5Xm9NPnT — . (@cfcire) November 3, 2024

Ο Καϊσέδο αποκτήθηκε για να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό του Καντέ και οι φετινές του επιδόσεις θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό τον Γάλλο. Ο 23χρονος έχει τα περισσότερα κερδισμένα τάκλιν + κοψίματα στην Premier League, μετρώντας κάτι παραπάνω από 5 ανά 90 λεπτά. Ο τελευταίος ποδοσφαιριστής της Τσέλσι που είχε ανάλογα νούμερα στα τάκλιν και τα κοψίματα ήταν φυσικά ο Καντέ οποίος είχε λίγο λιγότερα από 6 ανά 90 λεπτά συμμετοχής.