Η αναμέτρηση Άρσεναλ - Λίβερπουλ προκάλεσε χαμό στα social media όταν, σε ένα πλάνο από το βαν του VAR, φάνηκε ότι ο διαιτητής είχε ανοιχτή την εφαρμογή του fantasy της Premier League!

Η αναμέτρηση Άρσεναλ - Λίβερπουλ (2-2)προκάλεσε αναστάτωση στα social media, όταν ένα πλάνο από το βαν του VAR φάνηκε να δείχνει τον διαιτητή να έχει ανοιχτή την εφαρμογή του fantasy της Premier League. Οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν έντονα και έκαναν «χαμό». Κατηγορώντας τον VAR για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της μεγάλης αναμέτρησης.

Ωστόσο, οι κατηγορίες αποδείχθηκαν λανθασμένες. Με τον δημοσιογράφο του «ESPN», Ντέιλ Τζόνσον, να διευκρινίζει ότι η εφαρμογή που εμφανίστηκε είναι η Premier League Match Manager.

Ακόμη, τόνισε ότι η συσκευή που χρησιμοποιείται στο βαν του VAR δεν είναι προσωπική, καθώς τέτοιες συσκευές απαγορεύονται στο μπουθ του VAR.

This is the Premier League Match Manager app, not Fantasy Premier League.



There are, of course, no personal devices in the VAR hub. https://t.co/CIlz3DRxUD