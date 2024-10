Την κόκκινη κάρτα αντίκρισε ο Μοχάμεντ Κούντους στο 86ο λεπτό του λονδρέζικου ντέρμπι μεταξύ Τότεναμ και Γουέστ Χαμ, μετά από απανωτές... φάπες στους αντιπάλους του!

Ο κακός χαμός επικράτησε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Τότεναμ με τη Γουέστ Χαμ για την 8η αγωνιστική της Premier League, με το σκορ να είναι 4-1 υπέρ των Spurs.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ο σκόρερ των Hammers, Μοχάμεντ Κούντους, που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του με την εξέλιξη του ματς. Πιο συγκεκριμένα, ο Γκανέζος έκανε αρχικά φάουλ στον Φαν ντε Φεν τον οποίο αρχικά «φιλοδώρησε» με δύο κλωτσιές όσο ήταν ακόμη στο γρασίδι, προτού αναλάβει δράση με τα... χέρια.

Αφού χτύπησε τον Φαν ντε Φεν στο πρόσωπο σωριάζοντάς στο έδαφος, επικράτησε μία μικρή σύρραξη μεταξύ των παικτών και εκεί ο Κούντους μοίρασε και δεύτερη... φάπα, αυτή τη φορά στον Σαρ που βρέθηκε στο πεδίο «βολής» του. Και ενώ ο Μάντλεϊ τού έδειξε στην αρχή την κίτρινη κάρτα, το VAR ωστόσο τον κάλεσε να δει τη φάση για βίαιη συμπεριφορά του Κούντους. Ο διαιτητής δεν άργησε να αλλάξει την απόφασή του και να τον αποβάλλει από το γήπεδο με απευθείας κόκκινη κάρτα.

