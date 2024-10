Ποδοσφαιριστής του μήνα για τον Σεπτέμβρη αναδείχθηκε ο Κόουλ Πάλμερ στην Premier League.

Για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Κόουλ Πάλμερ αναδεικνύεται ποδοσφαιριστής του μήνα στην Premier League.

Η Premier League γνωστοποίησε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και ανακοίνωσε πως ο μεσοεπιθετικός της Τσέλσι αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τον Σεπτέμβρη.

Ο Πάλμερ κατάφερε να ξεχωρίσει τον Σεπτέμβρη και ολοκλήρωσε τον μήνα με πέντε γκολ και μια ασίστ σε τέσσερις συμμετοχές. Highlight του μήνα φυσικά, η ονειρική εμφάνιση απέναντι στην Μπράιτον, κόντρα στην οποία κατάφερε να πετύχει τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο και να γίνει ο μοναδικός που φτάνει στο συγκεκριμένο κατόρθωμα στην ιστορία της Premier League.

It had to be him.



Cole Palmer is the @PremierLeague Player of the Month for September. 💫🥇 pic.twitter.com/wFcpGVmQcN